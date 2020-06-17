Таллинн реорганизует городские учреждения

«Структура каждого учреждения должна соответствовать цели и концепции, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Это значит, что деятельность каждой городской структурной единицы должна быть переосмыслена исходя из поставленных перед ней целей. Нашей главной целью всегда должно быть обеспечение горожанам как можно более качественных услуг, и цель реорганизации – предложить наилучшие результаты за деньги налогоплательщиков».

«Стоит признать, что некоторые общественные задачи сейчас выполняются без опоры на стратегическое видение, многое мы могли бы делать лучше, - пояснил Кылварт. – В усиливающейся конкуренции с другими городами Европы и в период экономического спада необходимо критически пересмотреть нынешнюю систему и повысить эффективность работы города. Городу необходима компетенция, связанная со стратегическим планированием, анализом влияния и прогнозированием».

В ходе изменений будет создан стратегический центр, в который войдет множество занимающихся стратегическим развитием организаций от разных структурных единиц. Также в стратегический центр перейдет ряд опорных услуг, а функций у городской канцелярии станет меньше.

«Задачей стратегического центра станет усиление конкурентоспособности Таллинна, чтобы привлечь сюда больше инвестиций, предпринимателей и гостей, повысить качество и доступность общественных услуг, повысить долю инновативности и дигитальных решений при исполнении задач города. Создающийся при стратегическом центре Центр урбанистической компетенции должен создать системную базу для оформления единого и продуманного оформления городской среды», - уточнил мэр Таллинна.

Задачи Департамента по делам молодежи и спорта, Департамента культуры и Департамента образования анализируются, и для большей синергии учреждений будет составлена конкретная программа. Департамент записи актов гражданского состояния перейдет в ведомство вице-мэра, отвечающего за социальную сферу и здравоохранение. Городской архив прекращает свою работу, его обязанности перейдут городской канцелярии. Функции административных услуг, которые до этого были в компетенции городской канцелярии, перейдут Департаменту городского имущества. Таллиннское энергетическое агентство прекращает свою самостоятельную деятельность и его функции перейдут Стратегическому центру.

По словам мэра, в ходе реорганизации будут предприняты и другие конкретные шаги, основанные на более детальном плане, который будет принят к осени.

«Главная цель структурных изменений – не сокращение персонала; изменениями мы хотим обеспечить максимальную эффективность, снизив расходы на деятельность и персонал», - уточнил Михаил Кылварт. По первоначальной оценке, изменения сэкономят в городском бюджете приблизительно 2,5 млн евро в год.

Процесс реорганизации городских учреждений начнется после летних каникул, в августе. К началу сентября планируется подготовить необходимый проект постановления, чтобы Таллиннское горсобрание смогло принять решение о реорганизации городских структур. Новая система работы городских учреждений начнет работу не позднее конца этого года.

В 2019 году был проведен анализ эффективности работы Таллинна как организации и были разработаны предложения по повышению качества управления и изменению организации. В ходе первых изменений в 2019 году были объединены Департамент коммунального хозяйства и Департамент окружающей среды, весной 2020 года прекратило деятельность находящееся в ведении города предприятие Tallinna Kalmistud, чьи обязанности передали также находящемуся в подчинении города предприятию Kadrioru Park.

Очередной этап изменений начали в июне 2020 года, когда горуправа представила Городскому собранию проект постановления, которым прекращалась деятельность рядя предприятий: SA Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus, SA Tallinna Televisioon, SA Lutreola, а AS Termak объединили с Tallinna Linnatranspordi AS.