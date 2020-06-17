Президент Кальюлайд утвердила поправки к законам

Президент Керсти Кальюлайд утвердила поправки к законам, касающиеся создания нового механизма в Законе о судах, изменениях в экологических сборах и создании сельскохозяйственно-продовольственного департамента.
Закон об экологических сборах меняет действующий принцип расчета экологических платежей за деятельность, в ходе которой загрязняющие вещества выбрасываются в окружающую среду, сообщила канцелярия президента.
Поправки к Закону о судах и гражданскому процессуальному кодексу создают новый механизм в Законе о судах, который дает право передавать дела в другой суд той же инстанции, если это необходимо для надлежащего отправления правосудия.
На базе департамента сельского хозяйства и департамента ветеринарии и продовольствия будет создан новое ведомство - сельскохозяйственно-продовольственный департамент, который начнет работу 1 января 2021 года.