Ср, 17.06.2020
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Президент Кальюлайд утвердила поправки к законам

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Керсти Кальюлайд утвердила поправки к законам, касающиеся создания нового механизма в Законе о судах, изменениях в экологических сборах и создании сельскохозяйственно-продовольственного департамента.

Закон об экологических сборах меняет действующий принцип расчета экологических платежей за деятельность, в ходе которой загрязняющие вещества выбрасываются в окружающую среду, сообщила канцелярия президента.

Поправки к Закону о судах и гражданскому процессуальному кодексу создают новый механизм в Законе о судах, который дает право передавать дела в другой суд той же инстанции, если это необходимо для надлежащего отправления правосудия.

На базе департамента сельского хозяйства и департамента ветеринарии и продовольствия будет создан новое ведомство - сельскохозяйственно-продовольственный департамент, который начнет работу 1 января 2021 года.

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