Президент Кальюлайд утвердила поправки к законам

Закон об экологических сборах меняет действующий принцип расчета экологических платежей за деятельность, в ходе которой загрязняющие вещества выбрасываются в окружающую среду, сообщила канцелярия президента.

Поправки к Закону о судах и гражданскому процессуальному кодексу создают новый механизм в Законе о судах, который дает право передавать дела в другой суд той же инстанции, если это необходимо для надлежащего отправления правосудия.