Ратас и Рейнсалу назвали решение правительства США вызывающим тревогу

«В интересах Эстонии, чтобы американские войска не были выведены из Европы, - заявил Рейнсалу на пресс-конференции правительства в четверг. - Нам хотелось бы получить противоположную новость: что в Европу будет введено больше войск».

Министр сказал, что, к сожалению, это тренд, который продолжается в течение жизни поколения. «Мы наблюдаем это как тенденцию, которая нам не нравится», - сказал Рейнсалу. В то же время он выразил уверенность, что перемещение подразделений не подрывает коллективную оборону НАТО.

Ратас сказал, что присутствие США в регионе крайне важно, а сокращение сил вызывает обеспокоенность Эстонии. «Нам бы хотелось видеть след США большим», - сказал глава правительства.

Ратас сказал, что целью Эстонии является всестороннее сотрудничество с США и расширение присутствия США и проведение учений в регионе.

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что численность американских войск в Германии сократится вдвое.

Трамп сослался на нежелание Берлина вносить больший вклад в финансирование НАТО. Президент также отметил, что Германия плохо относится к США в сфере торговли.

Президент сообщил журналистам, что в настоящее время в Германии насчитывается 52 000 американских военнослужащих.