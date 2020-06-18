Видео ⟩ Мотоциклист в наркотическом опьянении устроил бешеные гонки с полицией

Мотоциклист, куда спешишь — на больничную койку, на кладбище, в тюрьму, начинается пост Лыунаской префектуры.

«В последние дни мотоциклисты на дорогах Южной Эстонии продемонстрировали чрезвычайную халатность и безрассудство. Так, дорожные полицейские заметили в первый день рабочей недели на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа двигавшегося им навстречу мотоциклиста, скорость которого, как минимум, была вполовину больше разрешенной. Увидев сине-красные проблесковые маячки, мотоциклист начал скрываться и его скорость во время опасных маневров достигала 245 км/ч. Путь, полный неразумных маневров, завершился халатным маневром в тартуском районе Супилинн, где водитель на мотоцикле так мощно вспахивал обочину дороги, что с мотоцикла слетела цепь», - сообщает полиция.

Как оказалось, у мотоциклиста нет водительских прав и он был в состоянии наркотического опьянения. Он был задержан и доставлен в камеру, где он по ходатайству прокурора и решению суда будет оставаться минимум в течение следующих двух месяцев.

К сожалению, это был не единственный подобный инцидент на дорогах Тартумаа. Например, вчера полицейские остановили мотоциклиста, который как раз решил помериться силами с автомобилем. Оба мужчины, которые из своих средств передвижения выжали почти 200 км/ч, были доставлены в камеры, где будут ждать судебного заседания и решения своей дальнейшей судьбы.