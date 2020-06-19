Фото и видео ⟩ В Силламяэ грузовик вылетел с дороги: полиция призвала других водителей не отвлекаться на съемки ДТП

Пострадавшего водителя доставили в больницу. Он был трезв и у него имеется право на управление транспортным средством соответствующей категории.

«По первоначальной информации, свою роль, по всей вероятности, сыграла неправильно выбранная скорость. Профессиональные водители, управляющие крупногабаритным транспортом, должны быть особенно внимательными, так как при столкновении такого грузовика с легковым автомобилем или с велосипедистом, который мог ехать по обочине, последствия могут быть трагическими», - сказал старший инспектор патрульной службы Нарвского отделения полиции Тарво Леэзик.

Кадрами этого ДТП с редакцией Rus.Postimees поделился читатель:

«Нельзя не отметить, что выложивший видео водитель сам находился, скорее всего, за рулем грузового автомобиля и снимал окружающее на телефон, управляя в это время транспортным средством, что запрещено. Сторонние действия за рулем являются одной из распространенных причин ДТП. Занятие сторонними действиями отвлекает водителя и ставит в опасность других участников дорожного движения. Снимать видео ради нескольких просмотров, управляя при этом транспортным средством, и опасно, о безответственно», – добавил полицейский.