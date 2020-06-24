Видео ⟩ 53-летний Майк Тайсон продемонстрировал взрывную скорость и мощь своих ударов

Ветеран поработал на лапах, выбрасывая молниеносные комбинации и ловко уходя от выпадов со стороны своего тренера, передает NEWSru.

Тайсон ранее объявил, что собирается тряхнуть стариной и вернутся на ринг для нескольких выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Дабы не быть голословным, легендарный супертяж уже выкладывал видео своих тренировок.

Кто станет соперником Майка после возобновления карьеры до сих пор неизвестно, однако, на прошлой неделе Тайсон заявил о том, что хотел бы померяться силами с Джоном Джонсом, предложив лучшему бойцу ММА попробовать себя в поединке по правилам бокса.

О желании выйти против Железного Майка и поделить с ним щедрый гонорар уже заявили некоторые российские боксеры, среди которых Сергей Харитонов и Григорий Дрозд, а также отечественные ветераны ММА Александр Емельяненко и Олег Тактаров.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).