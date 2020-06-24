Трагедия на озере: мужчина утонул на глазах друга

Сегодня, 24 июня, днем в Ида-Вирумаа на озере Ульясте утонул человек, сообщает Спасательный департамент.
В 14.13 поступило сообщение, что пьяный 42-летний мужчина отправился с другом к озеру Ульясте. Он пошел в воду и пропал. Друг все время был на берегу и следит за водной поверхностью, но отправившегося купаться мужчину больше не видел.
Прибывшие на место спасатели развернули поиски. Они нашла пострадавшего, вытащили его из воды и передали скорой помощи. К сожалению, вернуть его к жизни не удалось.
Спасательный департамент призывает не пускать нетрезвых людей в воду, поскольку под воздействием алкоголя человек перестает адекватно оценивать свои возможности.