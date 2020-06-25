Банк Эстонии: платежный отпуск взяли 11% кредитных клиентов банков

Доля просроченных займов в кредитных портфелях банков по-прежнему остается очень маленькой, однако платежные отпуска по возврату кредитов были к настоящему моменту предоставлены 11% клиентов, получившим банковские кредиты и столкнувшимися с временными трудностями по их возврату, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил в четверг Банк Эстонии, по данным которого доля просроченных более чем на 60 дней платежей по кредитам составляет всего 0,7% от кредитного портфеля банков.
Центробанк отмечает, что негативное воздействие кризиса отразилось на снижении инвестиционной активности предприятий, объем новых долгосрочных кредитов которых сократился в мае в годовом сравнении на 40% до 134 млн евро. Кроме того, заметно сократилось число автомобилей, которые предприятия берут в лизинг.
Кризис также понизил чувство уверенности домохозяйств, которые взяли в мае жилищных кредитов всего на 80 млн евро, что на 30% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.