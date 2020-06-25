Банк Эстонии: платежный отпуск взяли 11% кредитных клиентов банков

Об этом сообщил в четверг Банк Эстонии, по данным которого доля просроченных более чем на 60 дней платежей по кредитам составляет всего 0,7% от кредитного портфеля банков.

Центробанк отмечает, что негативное воздействие кризиса отразилось на снижении инвестиционной активности предприятий, объем новых долгосрочных кредитов которых сократился в мае в годовом сравнении на 40% до 134 млн евро. Кроме того, заметно сократилось число автомобилей, которые предприятия берут в лизинг.