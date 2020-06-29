Галерея ⟩ Ночной пожар практически уничтожил жилой дом вместе с пристройкой

25 июня, в 3.43 ночи, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Mянниметса-теэ в тартуском районе Ихасте, где сгорел дом вместе с пристройкой в виде большой застекленной крытой веранды, пишет Tartu Postimees.
Двое взрослых и двое детей покинули дом самостоятельно, никто не пострадал. Дом был поврежден огнем и водой, сарай был уничтожен пожаром.
Возгорание было потушено в 4.36. Причина пожара неизвестна.
По стечению обстоятельств, сгоревшее на прошлой неделе здание находится через дорогу от дома, в котором минувшей зимой произошло одно из самых трагических несчастий в новейшей истории Эстонии, когда в огне погибла семья из пяти человек.