Галерея ⟩ Ночной пожар практически уничтожил жилой дом вместе с пристройкой

Двое взрослых и двое детей покинули дом самостоятельно, никто не пострадал. Дом был поврежден огнем и водой, сарай был уничтожен пожаром.

По стечению обстоятельств, сгоревшее на прошлой неделе здание находится через дорогу от дома, в котором минувшей зимой произошло одно из самых трагических несчастий в новейшей истории Эстонии, когда в огне погибла семья из пяти человек.

