Пн, 29.06.2020
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  • Ночной пожар практически уничтожил жилой дом вместе с пристройкой

Галерея ⟩ Ночной пожар практически уничтожил жилой дом вместе с пристройкой

25 июня, в 3.43 ночи, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Mянниметса-теэ в тартуском районе Ихасте, где сгорел дом вместе с пристройкой в виде большой застекленной крытой веранды, пишет Tartu Postimees.

Двое взрослых и двое детей покинули дом самостоятельно, никто не пострадал. Дом был поврежден огнем и водой, сарай был уничтожен пожаром. 

Возгорание было потушено в 4.36. Причина пожара неизвестна.

По стечению обстоятельств, сгоревшее на прошлой неделе здание находится через дорогу от дома, в котором минувшей зимой произошло одно из самых трагических несчастий в новейшей истории Эстонии, когда в огне погибла семья из пяти человек.

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