ФОТО ⟩ Версаль или Тискре? Выставлена на продажу вилла с интерьерами из золота и мрамора

Эта огромная вилла была построена в 2008 году и с тех пор является самым впечатляющим домом в Тискре. Вилла будто сделана из золота и буквально кричит о роскоши. Общая площадь двухэтажного дома составляет 313,8 м2. Потенциальному покупателю должны нравиться шик, блеск, красота, а также золото, мрамор и греческая мифология.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

На первом этаже виллы находятся большая гостиная, кабинет, кухня-столовая, открытый холл около лестницы, несколько бань с предбанниками, душевая и два туалета. На втором этаже - две спальни, большая гардеробная, будуар и просторная ванная комната.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Здание построено из высококачественных натуральных материалов. Дизайн интерьера выдержан в стиле необарокко, а большая часть мебели - от известных итальянских производителей. Стены украшены копиями картин всемирно известных художников.

Холл. ФОТО: KV.EE

Площадь земельного участка составляет 1239 квадратных метров. Красивый сад спланирован и разбит профессиональным ландшафтным архитектором. Великолепные декоративные цветы и деревья превратили его в настоящий райский сад.

Морское побережье Тискре находится всего в четырехстах метрах от усадьбы, а продуктовые магазины, рестораны и спортивные сооружения - в паре километров.

Спальня. ФОТО: KV.EE