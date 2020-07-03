Пт, 3.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: ненависть на национальной почве после аварии на Лаагна-теэ – откуда это взялось?

Студия Postimees: ненависть на национальной почве после аварии на Лаагна-теэ – откуда это взялось?
11:00

Азербайджанская община встревожена попытками некоторых СМИ связать трагедию на Лаагна-теэ с национальностью предполагаемого виновника аварии. Насколько подобное характерно для нашего общества?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев. Смотрите интервью в 11:00!

  • Какие шаги намерена предпринять община?
  • Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?
  • Возымеет ли действие обращение азербайджанцев к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и СМИ с просьбой не отражать информацию с привязкой к национальности?
  • Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?
  • Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Так ли это?
  • Разделяют ли другие национальные общества озабоченность азербайджанцев происходящим?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ