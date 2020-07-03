Студия Postimees: ненависть на национальной почве после аварии на Лаагна-теэ – откуда это взялось?
Азербайджанская община встревожена попытками некоторых СМИ связать трагедию на Лаагна-теэ с национальностью предполагаемого виновника аварии. Насколько подобное характерно для нашего общества?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев. Смотрите интервью в 11:00!
- Какие шаги намерена предпринять община?
- Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?
- Возымеет ли действие обращение азербайджанцев к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и СМИ с просьбой не отражать информацию с привязкой к национальности?
- Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?
- Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Так ли это?
- Разделяют ли другие национальные общества озабоченность азербайджанцев происходящим?