Сб, 4.07.2020
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Фото ⟩ Фантастически красивый хутор в Рапламаа ждет нового хозяина

Raba talu.

ФОТО: City24

В деревне Махтра Раплаского уезда продается хутор с потрясающим садом, предлагает Kodustiil.

Обладатель титула «Красивый дом 2003» и широко известный за пределами Эстонии своим великолепным садом хутор Раба выставлен на продажу и с нетерпением ждет новых хозяев. 

Хутор Раба.

ФОТО: City24

Одноэтажный дом расположен на участке 7,1 гектара. В доме три спальни, гостиная, кухня, туалет, ванная, гардеробная и чулан. В ходе ремонта в 1991 году положена новая черепичная крыша, реновированы окна, обновлены электропроводка, а также водопровод и канализация. 

Хутор Раба.

ФОТО: City24

Потрясающий сад, раскинувшийся почти на гектар, стал таким благодаря 15-летней кропотливой работе. На сад приезжают посмотреть как со всей Эстонии и из-за ее пределов. Пространство садового рая разделено на четыре тематических сада,  которые, однако, образуют отличный ансамбль.

Хутор Раба.

ФОТО: City24

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