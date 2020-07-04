Фото ⟩ Фантастически красивый хутор в Рапламаа ждет нового хозяина

Обладатель титула «Красивый дом 2003» и широко известный за пределами Эстонии своим великолепным садом хутор Раба выставлен на продажу и с нетерпением ждет новых хозяев.

Хутор Раба. ФОТО: City24

Одноэтажный дом расположен на участке 7,1 гектара. В доме три спальни, гостиная, кухня, туалет, ванная, гардеробная и чулан. В ходе ремонта в 1991 году положена новая черепичная крыша, реновированы окна, обновлены электропроводка, а также водопровод и канализация.

Хутор Раба. ФОТО: City24

Потрясающий сад, раскинувшийся почти на гектар, стал таким благодаря 15-летней кропотливой работе. На сад приезжают посмотреть как со всей Эстонии и из-за ее пределов. Пространство садового рая разделено на четыре тематических сада, которые, однако, образуют отличный ансамбль.

Хутор Раба. ФОТО: City24