Яанус Карилайд пожелал EKRE скорейшего политического взросления

«Сегодняшний съезд EKRE произвел опереточно забавное впечатление, главное, чтобы озвученные его участниками мечтания, воплотившись в жизнь, не превратились в трагикомедию, - написал Карилайд в социальных сетях. - Я желаю нашему партнеру по коалиции скорейшего взросления. Произнесенные на съезде речи убедили, что по крайней мере смена руководителя партии была оправдана».

По словам оставившего пост лидера EKRE Марта Хельме, на прошлой неделе с партнерами по коалиции обсуждался вопрос иностранной рабочей силы. Как сказал Хельме, он адресовал главе правительства Юри Ратасу дерзкие слова: "Юри, через 20 лет меня, вероятнее всего, в эстонской политике уже не будет. Возможно, и в живых меня не будет, но ты ведь молодой мужчина. Посмотри, что случилось в Таллинне. Там уже власть не в руках эстонцев".

"Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, то через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа. И у тебя, дорогой друг, не будет никакой должности. Ты просто не нужен будешь тем, кто станет выбирать своих новых Кылвартов и Тоом", - добавил Хельме.