Объявлен состав нового правительства Франции

Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сохранили свои посты в составе обновленного кабинета во главе с ранее назначенным премьер-министром Жаном Кастексом, пишет The Local. Остается в правительстве также министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, а также глава Минздрава Оливье Веран.

Пост главы министерства внутренних дел достался Жеральду Дарманену, который сменил Кристофа Кастанера, передает "Интерфакс". Ранее Дарманен был министром государственного действия и госфинансов. МВД в последнее время подвергалось критике в связи с обвинениями полицейских в расизме и насилии. А карьере Дарманена не помешало даже обвинение в изнасиловании. Одна женщина заявила, что в 2009 году он надругался над ней после того, как потерпевшая попросила помочь ей в снятии судимости.

Новым министром окружающей среды вместо Элизабет Борн стала Барбара Помпили, бывший член французской Партии зеленых. В свою очередь Борн перешла на пост министра труда, передает РИА "Новости". Руководить министерством сельского хозяйства в новом правительстве будет Жюльен Денорманди.

На смену Франку Риестеру, ранее занимавшему пост главы Минкульта, пришла Розелин Башело. В период президентства Николя Саркози она возглавляла министерство здравоохранения и стала объектом для насмешек из-за того, что закупила большое количество медицинских масок во время быстрого распространения гриппа.

Адвокат Эрик Дюпон-Моретти назначен министром юстиции вместо Николь Белубе. Интрига в том, что Дюпон-Моретти известен как защитник, добившийся рекордного числа оправдательных приговоров. К началу 2020 года он выиграл 145 дел в судах.

Дюпон-Моретти также ведет международные дела и являлся с февраля 2020 года одним из адвокатов создателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится под арестом в Лондоне. Тогда же он потребовал от французских властей предоставить Ассанжу политическое убежище, учитывая, что часть структур Wikileaks располагается во Франции, являющейся родиной прав человека.

Министр юстиции во Франции традиционно является одним из старших членов кабинета.

Жан-Мишель Бланкер остался на посту министра национального образования молодежи и спорта. Фредерик Видаль сохранила поста министра высшего образования и инноваций.

Министром государственной службы назначена Амели де Моншален, которая ранее была госсекретарем при французском МИД. Себастьян Лекорню назначен министром заморских территорий, Жаклин Гуро - министром территорий и связей с территориальными коллективами. Официальным представителем правительства стал Габриэль Атталь вместо уроженки Сенегала Сибет Ндиайе.

Всего в кабинете, возглавляемом премьер-министром Жаном Кастексом, 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в правительстве сохранен гендерный паритет.

Как заявил в воскресенье в своем Twitter президент республики Эмманюэль Макрон, главными задачами нового правительства Франции станут "восстановление экономики и социальной сферы, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, а также охрана окружающей среды, развитие французской культуры и защита европейского суверенитета". По словам представителей Елисейского дворца, Макрон намерен подробно изложить программу предстоящих месяцев в телевизионном интервью в национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Как ожидается, спустя несколько дней новый премьер-министр выступит с заявлением в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Профессор Уорикского университета и специалист в области французской политики Джим Шилдс считает, что перестановки в правительстве связаны с намерением президента Эмманюэля Макрона перейти к новому этапу реформ. Они затронут сферу здравоохранения и пенсионную систему.