Галерея ⟩ Эстонский школьник вырастил на подоконнике ананас

Мать мальчика Тийна Саамот рассказала Pärnu Postimees, что впервые они попытались вырастить ананас три-четыре года назад. «При первой попытке растение не начало расти, только третья попытка увенчалась успехом и оно начало стремительно расти», - говорит Саамот.

Растение ананаса разрослось, стало большим и, по словам семьи, занимало много места на подоконнике. «Не осмелились летом вынести его во двор, поскольку, вероятно, при возвращении в комнату оно бы уже не поместилось на подоконнике», - рассказывает семья.

Растение было метр в высоту, а длина листьев составляла почти 75 сантиметров.

Первый цветок появился в январе. ФОТО: Erakogu

«Первый цветок заметили в январе этого года и после этого постоянно всей семьей ходили на него смотреть, - говорит мать юного садовника. - Сфотографировали и рассуждали, что будет дальше. Никто из нас не видел, как созревает такой плод».

Вчера семья заметила, как стебель ананаса поник, и предположила, что это знак о том, что плод созрел. «Сегодня Фред торжественно срезал ананас», - сказала мать мальчика.

Созревший плод. ФОТО: Erakogu

Хотя по цвету можно подумать, что речь идет не о вкусном ананасе, первый продегустировавший ананас Фред назвал его настолько сладким и вкусным, что у нас такой в магазинах не купишь.

Фред решил продолжить заниматься выращиванием ананасов и для этого использовать верхушку уже созревшего плода.