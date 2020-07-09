В больницах Ида-Вирумаа меняются ограничения, вызванные коронавирусом

Центральная больница уезда

Руководитель по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре сообщил, что плановая работа более-менее восстановлена.

“С некоторыми врачебными специальностями дела обстоят лучше, к другим - очереди побольше”, - добавил он.

В Центральной больнице, исходя из рекомендаций Департамента здоровья, ограничения ослабили с 7 июля. Не нужно больше заполнять декларации здоровья. Пациенты с респираторными симптомами получают маску на контрольно-пропускном пункте и должны носить ее в больничных помещениях. Но делать тест на коронавирус при входе в больницу не нужно, если лечащий врач не выписал направление на тест.

Как проводить плановое лечение пациентов с высоким риском инфекции COVID-19, в каждом случае решает лечащий врач.

Администрация больницы отмечает, что в Ида-Вирумаа появились новые очаги COVID-19, в больнице проходят лечение пациенты с этой болезнью, поэтому запрет на посещение всех больных пока действует. В качестве исключения и при условии соблюдения дополнительных мер предосторожности допускается посещение больничного дома попечения. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться по телефону 5670 0815. Также в порядке исключения лечащий врач может разрешить посещение тяжелобольных.

Во время родов в центральной больнице уже разрешено присутствовать отцу ребенка или другому родственнику, но после рождения ребенка он должен уйти - в семейную палату родственников пока не пускают.

Нарвская больница

Руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка сообщила, что плановый прием полностью восстановлен.

“Единственное отличие от докризисного времени в том, что осталась возможность проводить дистанционный прием”, - добавила она.

Измерение температуры у каждого, кто входит в больницу и в поликлинику на ул. Вестервалли, прекратили с 8 июля.

“С сегодняшнего дня у нас уже нет контрольных пунктов, кроме терапевтического корпуса, - сообщила в среду главная сестра Наталья Метелица. - Пациенты могут проходить без маски. Но если у них симптомы респираторных заболеваний, в каждом кабинете их спросят, имели ли они контакт с ковидными больными, путешествовали ли? Если эти симптомы есть, мы предложим пациенту маску”.

“Но я хочу все-таки подчеркнуть, что с такими симптомами лучше всего вообще не приходить в больницу на плановое лечение, лучше остаться дома, - добавила Пилле Летюка. - Но иногда это невозможно, и тогда нужно сразу предупредить о симптомах, и мы выдадим маску”.

Запрет посещения больных в Нарвской больнице продолжает действовать. По словам Пилле Летюка, последние рекомендации Департамента здоровья не говорят четко о том, что запрет можно снимать.

“Следим за обстановкой, - сказала руководитель лечебной части. - Немного тревожно из-за того, что было в последние дни. Поэтому когда откроется посещение - неизвестно.”

Исключение может быть сделано для тяжелобольных и умирающих пациентов по согласованию с лечащим врачом.

Семейные роды в Нарве также возобновились.

“Сначала было так, что отец мог быть только при родах. А когда мать и ребенок уходили в палату, отец уходил домой, - рассказала Пилле Летюка. - Теперь отец может идти в палату, но только в одном случае - если он не будет ходить по больнице, останется в отделении”.

Со 2 июля в Нарвской больнице папам разрешили присутствовать также на УЗИ беременных.

По словам Пилле Летюки, в больнице сохраняется готовность при необходимости развернуть лечение больных COVID-19 в течение нескольких часов.

Силламяэская больница

Администратор Силламяэской больницы Татьяна Абрамович сообщила, что в больнице (в отделении по уходу) действуют правила, введенные еще с 1 июня.

К больным пускают только здоровых посетителей, которые должны на входе заполнить декларацию здоровья. О своем приходе нужно сообщить по телефону. К лежачим больным пускают только на полчаса.

Все посетители должны носить маски - либо свои, либо купленные на месте на 1 евро. Причем правила подробно описывают, как именно нужно использовать маску. Более подробно с ограничениями Силламяэской больницы, введенными из-за распространения коронавируса, можно познакомиться на ее сайте.

Rus.Postimees также сообщал, что с сегодняшнего дня запрет на посещение больных снимает Северо-Эстонская региональная больница.