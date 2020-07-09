Пошли на риск и оказались в плюсе: предприятие Puidukoda о решениях во время кризиса

Осуществляющее деятельность уже более 20 лет предприятие Puidukoda в деревне Каркси уезда Вильянди было одним решивших пойти на риск во время кризиса. Руководство компании искало способы работать на полную мощность вместо того, чтобы увольнять сотрудников. Сейчас предприятие набирает дополнительную рабочую силу, передает Sakala.
«Можно с уверенностью сказать, что принятое решение принесло свои плоды, потому что у нас не было причин останавливать производство во время кризиса. В настоящее время находимся в ситуации, когда требуется помощь дополнительных сотрудников», - сообщил генеральный директор Маргус Паутс.
Он заявил, что количество заказов в какой-то момент уменьшилось, но ситуацию удалось спасти, потому что клиентская база компании находится в 35 странах мира. «В один момент мы поняли, что придется перейти на неполный рабочий день, следовательно снизить заработную плату сотрудникам. И тогда мы решили сделать все для того, чтобы избежать этого», - сказал Паутс.
Спрос быстро восстановился
По словам Маргуса Паутса, у компании появилась идея увеличить продажи в тех странах, где распространение коронавируса еще не так велико. «Например, когда Южная Корея была одной из первых стран, объявивших чрезвычайное положение, заказы оттуда сократились, и у нас появилась возможность поставлять товар на рынки других стран. Это решение принесло успех: в апреле объем продаж сократился всего на шесть процентов, а сегодня объем продаж за шесть месяцев даже вырос на пять процентов по сравнению с предыдущим годом», - поделился генеральный директор.
Самым неопределенным временем была вторая половина марта и начало апреля, когда было мало заказов. «Однако мы решили продолжить полномасштабное производство и увеличить запасы, что в некотором смысле нелогично. Мы решили так: сделаем это, а когда откроются рынки, у нас будет больше возможностей, чем у других. Не останемся в долгах и сможем поставлять товары в дополнительных объемах, а конкуренты сократят объемы продаж и будут действовать более осторожно», - сообщил Паутс, добавив, что рынок неожиданно быстро восстановился уже в мае-июне.
«Мы ожидали этого, но не могли предположить, что спрос восстановится так быстро и в такой степени. Мы приняли смелое решение, и лучшее еще впереди», - подчеркнул он.