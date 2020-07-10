Пт, 10.07.2020
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Италия временно запретила въезд из 13 стран из-за угрозы COVID-19

Аэропорт Фьюмичино.

ФОТО: Mauro Scrobogna/ZUMAPRESS.com

Правительство Италии в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни COVID-19 временно запретила въезд в страну для 13 государств, не входящих в состав Европейского союза, в частности, прекратив прямые и непрямые сообщения, информирует пресс-служба министерства здравоохранения Италии.

"В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы. Вот почему мы выбрали линию предельной осмотрительности", - заявил министр Роберто Сперанца, подписывая соответствующий документ.

Сообщается, что данный запрет, в частности, транзитный касается лиц, которые за последние 14 дней посещали Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдавию, Оман, Панаму, Перу, Доминиканскую Республику.

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