Ученые рассказали, как предотвратить следующие пандемии

Группа авторов, в том числе из некоммерческой организации Zoo Global в Сан-Диего, опубликовала в журнале Science статью, предлагающую более устойчивый подход к бионаблюдению. В частности, речь идет о «децентрализованной» системе эпидемиологического надзора за болезнями. В ее основе должны лежать современные методы обнаружения патогенных микроорганизмов. Это позволит каждой стране, в том числе недостаточно развитым, иметь определенный потенциал для решения проблем.