Ученые рассказали, как предотвратить следующие пандемии

Пандемия COVID-19 – отличное напоминание о том, как беспрепятственная торговля дикими животными может привести к распространению зоонозных вирусов. Ученые понимают, что запреты на торговлю могут повлиять на жизнедеятельность сообщества и продовольственную безопасность. Эта пандемия подчеркивает необходимость широкого скрининга и мониторинга патогенных микроорганизмов для лучшего понимания, прогнозирования и сдерживания вспышек в дикой природе и среди людей, пишет MedikForum.
Группа авторов, в том числе из некоммерческой организации Zoo Global в Сан-Диего, опубликовала в журнале Science статью, предлагающую более устойчивый подход к бионаблюдению. В частности, речь идет о «децентрализованной» системе эпидемиологического надзора за болезнями. В ее основе должны лежать современные методы обнаружения патогенных микроорганизмов. Это позволит каждой стране, в том числе недостаточно развитым, иметь определенный потенциал для решения проблем.
Ученые предлагают использование мобильного молекулярного скрининга, который является одновременно рентабельным и относительно простым в использовании.