Парвел Пруунсильд пожертвовал «Отечеству» 100 000 евро

Во втором квартале партия «Отечество» получила пожертвований на сумму 145 390 евро, среди крупных жертвователей Каспар Кокк с 15 000 евро и Хиллар Тедер с 30 000 евро.

Во втором квартале доходы «Отечество» в общей сложности составили 312 871 евро, помимо пожертвований партия получила господдержки на 157 812 евро членских взносов на 9 660 евро.