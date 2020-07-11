Парвел Пруунсильд пожертвовал «Отечеству» 100 000 евро

Во втором квартале самым крупным жертвователем партии «Отечество» стал Парвел Пруунсильд из круга владельцев Bigbank, от которого партия получила 100 000 евро пожертвований.
Во втором квартале партия «Отечество» получила пожертвований на сумму 145 390 евро, среди крупных жертвователей Каспар Кокк с 15 000 евро и Хиллар Тедер с 30 000 евро.
Во втором квартале доходы «Отечество» в общей сложности составили 312 871 евро, помимо пожертвований партия получила господдержки на 157 812 евро членских взносов на 9 660 евро.
Предприниматель Урмас Сыырумаа во втором квартале пожертвовал Центристской партии 55 000 евро, говорится в поданном в Комиссию по надзору за финансированием партийотчете.