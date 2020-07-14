Вт, 14.07.2020
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  • В Ида-Вирумаа произошло ДТП с двумя пострадавшими

В Ида-Вирумаа произошло ДТП с двумя пострадавшими

Полицейская машина.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник вечером в волости Тойла Ида-Вируского уезда столкнулись два автомобиля, по первоначальным данным, в результате аварии травмы получили два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой авария произошла в 17.24 в деревне Пеэри, где на перекрестке Ярве столкнулись два автомобиля. В результате столкновения один из автомобилей съехал с дороги.

Движение в районе происшествия временно закрыто, полиция обещает при первой возможности представить более подробную информацию.

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