Ср, 15.07.2020
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Столкновение двух поездов в Чехии: погиб машинист, несколько десятков человек пострадали

Столкновение поездов в Чехии.

ФОТО: POLICIE CR/POLICIE CR via REUTERS

В результате столкновения пассажирского и товарного поездов в среду утром неподалеку от города Чески Брод в центральной Богемии (Чехия) погиб один и пострадали несколько десятков человек.

Погибший - машинист одного из поездов, еще не менее 35 человек получили травмы.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек в эфире радио сообщил, что, вероятнее всего, причина происшествия - человеческий фактор: машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал семафора.

Движение по этому участку железной дороги приостановлено. Ожидается, что оно будет восстановлено к полудню среды.

Чешская пресса отмечает, что речь идет о пятом железнодорожном происшествии в стране за месяц.

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