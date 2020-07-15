Столкновение двух поездов в Чехии: погиб машинист, несколько десятков человек пострадали

В результате столкновения пассажирского и товарного поездов в среду утром неподалеку от города Чески Брод в центральной Богемии (Чехия) погиб один и пострадали несколько десятков человек.
Погибший - машинист одного из поездов, еще не менее 35 человек получили травмы.
Министр транспорта Чехии Карел Гавличек в эфире радио сообщил, что, вероятнее всего, причина происшествия - человеческий фактор: машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал семафора.
Движение по этому участку железной дороги приостановлено. Ожидается, что оно будет восстановлено к полудню среды.
Чешская пресса отмечает, что речь идет о пятом железнодорожном происшествии в стране за месяц.
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