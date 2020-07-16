Чт, 16.07.2020
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  • На матчи баскетбольной сборной Эстонии против Латвии и Литвы пустят до 1500 болельщиков

На матчи баскетбольной сборной Эстонии против Латвии и Литвы пустят до 1500 болельщиков

Сборная Эстонии по баскетболу.

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Министерство культуры официально разрешило провести сборной Эстонии по баскетболу предстоящие поединки Кубка Балтийской цепи в присутствии 1500 зрителей, пишет Rus.ERR.

Главное условие - организатор соревнований должен обеспечить, чтобы между болельщиками на трибунах было бы расстояние, накануне сообщило министерство в ответ на обращение президента Эстонского баскетбольного союза Яака Салуметса. 

Проводить мероприятия в закрытых помещениях в присутствии до 1500 зрителей стало можно с 15 июля - соответствующее распоряжение на прошлой неделе приняло правительство страны

Столичный "Саку Суурхаль", в котором пройдут матчи турнира, способен вместить почти 6500 человек, поэтому 1500 зрителей легко смогут разместиться на трибунах с соблюдением правил социального дистанцирования.

24 июля Эстония сыграет с Литвой, 25 июля пройдет матч Латвия - Литва, 26 июля Эстония сразится с Латвией.

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