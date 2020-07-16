На матчи баскетбольной сборной Эстонии против Латвии и Литвы пустят до 1500 болельщиков

Главное условие - организатор соревнований должен обеспечить, чтобы между болельщиками на трибунах было бы расстояние, накануне сообщило министерство в ответ на обращение президента Эстонского баскетбольного союза Яака Салуметса.

Проводить мероприятия в закрытых помещениях в присутствии до 1500 зрителей стало можно с 15 июля - соответствующее распоряжение на прошлой неделе приняло правительство страны

Столичный "Саку Суурхаль", в котором пройдут матчи турнира, способен вместить почти 6500 человек, поэтому 1500 зрителей легко смогут разместиться на трибунах с соблюдением правил социального дистанцирования.