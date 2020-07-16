Центристская партия не сможет вернуть запрещенное пожертвование по частям

Как сказал заместитель председателя комиссии Каарел Таранд, у комиссии не было юридических оснований делать какие-либо исключения для Центристской партии в вопросе о возвращении денег. Таранд пояснил, что требование вернуть незаконно полученные деньги прошло три судебные инстанции и в окончательном решении четко определен, среди прочего, срок возврата суммы.

«В решении указано требование вернуть деньги в течение 30 дней с момент вступления в силу предписания, и срок этот уже прошел. Мы предполагаем, что Центристская партия выполнит предписание к следующему заседанию комиссии ERJK, намеченному на вторую половину августа», - сказал Таранд в четверг BNS.

Он добавил, что Центристской партии в течение двух лет было известно, что данное предписание может стать актуальным, кроме того, в своих отчетах об очередном хозяйственном годе партия каждый раз отмечала, что соответствующая сумма у нее имеется.

Лидер Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас в четверг на пресс-конференции правительства заявил, что с этой ситуацией партии придется считаться. «Нет смысла обращаться в суд, просто самой партии придется поднапрячься», - сказал Ратас, дав понять, что предписание будет выполнено.

Административная коллегия Государственного суда 17 июня не удовлетворила жалобу Центристской партии, поданную в связи с предписанием комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) перевести в госбюджет 110 000 евро запрещенного пожертвования, партия должна будет уплатить эту сумму в госбюджет.

По оценке госсуда, недостатки бухучета партии за 2014 и 2015 годы не позволяют выяснить происхождение денег, переведенных на банковский счет партии из ее кассы. Госсуд пояснил в своем решении, что роль партий в формировании парламента и управлении государством требует полной прозрачности финансов партии.

В 2017 году ERJK составила предписание, обязывающее Центристскую партию в соответствии с законом о партиях перевести запрещенное пожертвование в размере 110 100 евро в госбюджет. За период с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года Центристская партия перевела на расчетный счет партии 110 000 евро наличными, происхождение этой суммы было неизвестно комиссии.

Хотя и ERJK, и назначенный ей аудитор потребовали от жалобщика исходных бухгалтерских документов, партия их не представила. Поскольку ERJK не могла установить происхождение наличных, перечисленных из кассы партии в банк, комиссия сочла эту сумму анонимным и тем самым запрещенным пожертвованием.

Административный и окружной суд не удовлетворили жалобу Центристской партии. Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу партии и оставил решение окружного суда без изменений.

После принятия этого решения Центристская партия подала запрос о возможности возвращения суммы по частям.