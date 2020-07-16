Пьяный водитель при виде полиции стал меняться местами с пассажиркой

В 23:22 патрульные полицейские заметили соответствующую описанию машину и подали знак остановиться. Водитель знак проигнорировал и на небольшой скорости поехал дальше. Полицейские заметили, что водитель и пассажир стали меняться местами в движущейся машине. В итоге автомобиль оказался в кювете.

Руководитель патруля Раквереского полицейского участка Айнар Рейнманн сообщил, что во время проверки за рулем находилась 18-летняя женщина, а 29-летний мужчина был пассажиром. "Мужчина сразу признал, что когда подали знак остановиться, за рулем был он, меняться местами стали также по его инициативе", - сказал полицейский.

На месте происшествия полиция выяснила, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения: в отношении 18-летней женщины начато дело о проступке, в отношении 29-летнего мужчины - уголовное производство.

Рейнманн напоминает всем, что вождения транспортным средством в состоянии алкогольного опьянение является крайне безответственным и наплевательским поступком как по отношению к себе, так и по отношению к другим участникам движения.