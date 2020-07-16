Пьяный водитель при виде полиции стал меняться местами с пассажиркой

Вчера в десять часов вечера в Центр тревоги сообщили, что в волости Винни пьяный человек хочет сесть за руль. Выехавший на место патруль не нашел автомобиль и отправился на поиски, пишет Virumaa Teataja.
В 23:22 патрульные полицейские заметили соответствующую описанию машину и подали знак остановиться. Водитель знак проигнорировал и на небольшой скорости поехал дальше. Полицейские заметили, что водитель и пассажир стали меняться местами в движущейся машине. В итоге автомобиль оказался в кювете.
Руководитель патруля Раквереского полицейского участка Айнар Рейнманн сообщил, что во время проверки за рулем находилась 18-летняя женщина, а 29-летний мужчина был пассажиром. "Мужчина сразу признал, что когда подали знак остановиться, за рулем был он, меняться местами стали также по его инициативе", - сказал полицейский.
На месте происшествия полиция выяснила, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения: в отношении 18-летней женщины начато дело о проступке, в отношении 29-летнего мужчины - уголовное производство.
Рейнманн напоминает всем, что вождения транспортным средством в состоянии алкогольного опьянение является крайне безответственным и наплевательским поступком как по отношению к себе, так и по отношению к другим участникам движения.
"Смена мест во время езды, очевидно, не останется незамеченной. Хотя во время этого машина съехала в кювет, на этот раз, к счастью, никто не пострадал", - сказал Рейнманн и поблагодарил всех, кто сообщает о водителе, чей стиль езды вызывает подозрения, а также о тех, кто намеревается садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. "Каждое подобное сообщение - большой вклад в безопасность", - сказал он.