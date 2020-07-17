В Формуле-1 коронавирус диагностировали у двух человек

Пресс-служба сообщает, что люди, сдавшие положительный тест, не приезжали в Австрию и были немедленно изолированы. В Формуле-1 не намерены давать более подробную информацию по этому поводу. Подчеркивается, что следующая сводка будет опубликована через семь дней.