В Формуле-1 коронавирус диагностировали у двух человек

Пресс-служба Формулы-1 на странице в Twitter проинформировала о результатах тестирования на коронавирус. За минувшую неделю, с 10 по 16 июля, в Ф-1 было проведено 4997 тестов.
Диагностику прошли пилоты, члены команд и весь персонал, обслуживающий Гран-при. Результаты показали два положительных теста.
Пресс-служба сообщает, что люди, сдавшие положительный тест, не приезжали в Австрию и были немедленно изолированы. В Формуле-1 не намерены давать более подробную информацию по этому поводу. Подчеркивается, что следующая сводка будет опубликована через семь дней.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Формулы-1 стартовал с почти четырёхмесячным опозданием. К настоящему моменту в чемпионате успели провести лишь два этапа.