Пропавший 25-летний мужчина найден мертвым

«Сегодня, 23 июля, чуть ранее 10:00 на берегу реки Пярну вблизи улицы Видевику был обнаружен труп мужчины. Полицейские установили, что речь идет о пропавшем 20 июля вечером 25-летнем Яко. На его теле не было обнаружено внешний признаков насилия. Точная причина смерти этого человека будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», - сказала пярнуский участковый Кристи Вяхи.

По его словам, полицейские и добровольцы искали Яко в Пярну в районе Раэкюла, вблизи Пайдеского шоссе и Лийви-теэ. Зона поисков была также прочесана на квадроцикле и с помощью дрона. Кроме того, морские спасатели проверяли реку Пярну на моторной лодке.

Напомним, что 21 июля в центр тревоги поступило сообщение о пропавшем Яко, которого в последний раз видела 20 июля в 20:30 в Пярну на Рижском шоссе на заправке Circle K.