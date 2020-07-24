ФОТО ⟩ В этой съемной квартире есть одна странная особенность

Сдающаяся внаем квартира находится в старинном кирпичном доме. Просторная, стильно оформленная спальня, гостиная с большим диваном, а на кухне - обеденный стол и... ванна.

При первом просмотре фотографий в глаза это не бросается, но возникает вопрос, где же расположена ванная комната. При повторном просмотре снимков ее можно обнаружить... на кухне, сообщает Kodustiil.