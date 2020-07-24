Пт, 24.07.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм

ФОТО ⟩ В этой съемной квартире есть одна странная особенность

Спальня в съемной квартире.

ФОТО: citihabitats.com

На первый взгляд, это обычная квартира, которую предлагают снять на длительный срок. Но это только на первый взгляд.

Сдающаяся внаем квартира находится в старинном кирпичном доме. Просторная, стильно оформленная спальня, гостиная с большим диваном, а на кухне - обеденный стол и... ванна.

ФОТО: citihabitats.com

При первом просмотре фотографий в глаза это не бросается, но возникает вопрос, где же расположена ванная комната. При повторном просмотре снимков ее можно обнаружить... на кухне, сообщает Kodustiil.

ФОТО: citihabitats.com

Туалет, к счастью, находится не на кухне, а в другом конце квартиры.

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