Вс, 26.07.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Тарту рядом с бульваром Свободы от автомобилей машина сбила пешехода

В Тарту рядом с бульваром Свободы от автомобилей машина сбила пешехода

Скорая помощь в Тарту. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

В ночь на воскресенье в Тарту недалеко от бульвара Свободы от автомобилей произошла авария, в ходе которой пострадал пешеход, пишет Tartu Postimees.

Около половины второго ночи 47-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda недалеко от здания тартуского рынка наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу 64-летнюю женщину. Она пострадала и была доставлена в Клинику Тартуского университета.

Бульвар Свободы от автомобилей в Тарту задуман как городское пространство для приятного времяпрепровождения. В течение июля эта дорога будет предназначена только для пешеходов и тех, кто передвигается на немоторизованном транспорте, написано на сайте города.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ