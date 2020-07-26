В Тарту рядом с бульваром Свободы от автомобилей машина сбила пешехода

Около половины второго ночи 47-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda недалеко от здания тартуского рынка наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу 64-летнюю женщину. Она пострадала и была доставлена в Клинику Тартуского университета.

Бульвар Свободы от автомобилей в Тарту задуман как городское пространство для приятного времяпрепровождения. В течение июля эта дорога будет предназначена только для пешеходов и тех, кто передвигается на немоторизованном транспорте, написано на сайте города.