Фото ⟩ Полицейский вертолет доставил в больницу пострадавшего в аварии водителя с признаками опьянения

Сегодня в 10:55 в полицию сообщили об аварии, произошедшей в деревне Танска, Хаапсалу, в ходе которой 49-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, съехал с дороги и врезался дерево. Он пострадал и на вертолете Департамента полиции и погранохраны (PPA) был доставлен с места происшествия в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH), сообщила пресс-служба полиции.
По словам руководителя патрульной службы полицейского участка Хаапсалу Меэлиса Лаурманна, отреагировавшие на вызов полицейские выяснили на месте происшествия, что, по первоначальным данным, находившийся за рулем мужчина употребил алкоголь. "По первоначальным данным, находившийся за рулем Mercedes-Benz мужчина с признаками алкогольного опьянения приближался к повороту на слишком большой скорости и потерял контроль над машиной", - сказал Лаурманн, по словам которого, степень возможного опьянения выяснит экспертиза, а обстоятельства аварии - производство.
49-летний мужчина находился в машине вместе с собакой, которые полицейские передали скорой помощи группы спасателей животных. Внешних повреждений полицейские у собаки не заметили. Вертолет полиции доставил мужчину с места происшествия в PERH.