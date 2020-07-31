Фото ⟩ Полицейский вертолет доставил в больницу пострадавшего в аварии водителя с признаками опьянения

По словам руководителя патрульной службы полицейского участка Хаапсалу Меэлиса Лаурманна, отреагировавшие на вызов полицейские выяснили на месте происшествия, что, по первоначальным данным, находившийся за рулем мужчина употребил алкоголь. "По первоначальным данным, находившийся за рулем Mercedes-Benz мужчина с признаками алкогольного опьянения приближался к повороту на слишком большой скорости и потерял контроль над машиной", - сказал Лаурманн, по словам которого, степень возможного опьянения выяснит экспертиза, а обстоятельства аварии - производство.