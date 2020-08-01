Сб, 1.08.2020
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  • В Харьюмаа автомобиль врезался в дерево: пострадал 42-летний мужчина

В Харьюмаа автомобиль врезался в дерево: пострадал 42-летний мужчина

Скорая помощь.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня в 13:56 на первом километре шоссе Саку-Лаагри 42-летний мужчина на автомобиле VW Multivan съехал с дороги и врезался в дерево. Скорая помощь доставила его в Северо-эстонскую региональную больницу, сообщила полиция в Twitter.

По уточненным данным, на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри ехавший со стороны Пяхклимяэ-теэ по направлению к Таллиннской окружной дороге водитель VW потерял контроль над машиной, съехал с левой стороны дороги , проехал по пешеходно-велосипедной дорожке и врезался в дерево. Он был трезв и с водительскими правами.

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