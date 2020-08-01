В Харьюмаа автомобиль врезался в дерево: пострадал 42-летний мужчина

По уточненным данным, на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри ехавший со стороны Пяхклимяэ-теэ по направлению к Таллиннской окружной дороге водитель VW потерял контроль над машиной, съехал с левой стороны дороги , проехал по пешеходно-велосипедной дорожке и врезался в дерево. Он был трезв и с водительскими правами.