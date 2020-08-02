Проба на коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

По данным Института Джонса Хопкинса, общее число зараженных Covid-19 во всех странах мира приближается к 18 млн, зарегистрировано более 685 тыс. смертей. Пандемия продолжает активно распространяться в нескольких регионах, в том числе в Австралии, США, Южной Африке и Индии.

В австралийском штате Виктория объявлен режим бедствия на фоне роста статистики заражений - за последние сутки там был подтвержден 671 новый случай заболевания.

В столице штата, Мельбурне, введены меры предосторожности 4-го уровня, по которым жителям разрешено покидать дома только, чтобы купить еду в радиусе 5 км от места их проживания или заняться спортом.

Эти ограничения будут действовать не менее 6-ти недель. Как пояснил премьер штата Дэниел Эндрюс, врачи не смогли проследить цепочку заражений у 760 человек, которых они называют "необъяснимыми случаями", что частично объясняет строгость введенных мер.

По словам Эндрюса, введенные ранее карантинные меры приносили недостаточный результат. "Нам нужно действовать решительнее. Это единственный способ пережить это", - сказал Эндрюс.

Что еще происходит в мире

В России в воскресенье зарегистрировано 5 427 новых случаев, а всего с начала пандемии - более 850 тыс., что выводит РФ на четвертое место в мире по числу инфицированных.

Более 200 тыс. человек скончались от Covid-19 в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, большая часть из них - около 75% - приходится на Бразилию и Мексику.

В Южной Африке зафиксировано более 500 тыс. инфицированных; в этой стране вновь действует сухой закон, который, как говорят власти, помогает справляться системе здравоохранения.

В Индии третий день подряд рост заражений превышает 50 тыс.

В США предвыборный съезд республиканцев, на котором Дональд Трамп должен быть официально объявлен кандидатом в президенты, впервые в истории пройдет в закрытом для прессы режиме - как заявлено, из-за коронавируса. Он состоится 24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в присутствии 336 делегатов.