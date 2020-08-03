Студия Postimees: коронавирус не отступает. Будут ли новые запреты?
Число инфицированных возросло почти во всей Европе. К чему готовиться жителям Эстонии?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эпидемиолог Департамента здоровья, советник отдела по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Ирина Донченко. Смотрите интервью в 12:30!
- Можно ли ожидать, что будут вводиться новые ограничения и запреты?
- Есть ли вероятность, что Тарту станет новым эпицентром распространения коронавируса, превратившись в опасный очаг наподобие Сааремаа?
- Все ли звенья в цепочке заражений удалось отследить?
- Как отслеживается самоизоляция из-за коронавируса у тех, кто приезжает из-за границы?
- В какой стадии готовности находится мобильное приложение, определяющее степень близости источника заражения?
- Какова ситуация с лекарствами и вакциной? Прибыли ли новые лекарства? Когда ожидается вакцина?
- В соседних странах раздаются призывы начать как можно раньше вакцинацию от гриппа. Насколько это важно?
- Помогает ли она смягчить последствия заражения COVID-19?