Пн, 3.08.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: коронавирус не отступает. Будут ли новые запреты?

Студия Postimees: коронавирус не отступает. Будут ли новые запреты?
12:30

Ирина Донченко.

ФОТО: Eero Vabamägi

Число инфицированных возросло почти во всей Европе. К чему готовиться жителям Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эпидемиолог Департамента здоровья, советник отдела по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Ирина Донченко. Смотрите интервью в 12:30!

  • Можно ли ожидать, что будут вводиться новые ограничения и запреты?
  • Есть ли вероятность, что Тарту станет новым эпицентром распространения коронавируса, превратившись в опасный очаг наподобие Сааремаа?
  • Все ли звенья в цепочке заражений удалось отследить?
  • Как отслеживается самоизоляция из-за коронавируса у тех, кто приезжает из-за границы?
  • В какой стадии готовности находится мобильное приложение, определяющее степень близости источника заражения?
  • Какова ситуация с лекарствами и вакциной? Прибыли ли новые лекарства? Когда ожидается вакцина?
  • В соседних странах раздаются призывы начать как можно раньше вакцинацию от гриппа. Насколько это важно?
  • Помогает ли она смягчить последствия заражения COVID-19? 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ