В Китае зафиксирован сильнейший за последние 10 лет промышленный рост

В Китае зафиксирован наиболее сильный промышленный рост за последние 9,5 лет. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности КНР в июле вырос до 52,8 пункта с июньского показателя в 51,3 пункта, сообщили в понедельник, 3 августа, китайский экономический журнал Caixin и британская компания IHS Markit, рассчитывающие соответствующий индекс, пишет DW.