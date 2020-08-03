Тарту требует восстановления правила 2+2 и ношения масок по всей стране

По словам мэра Урмаса Клааса, в настоящее время ситуация сосредоточена в Тарту, но, учитывая активное передвижение людей, в Эстонии должны быть приняты дополнительные меры, сообщила в понедельник BNS пресс-служба горуправы. «Мы считаем, что ситуация в Тарту вызывает беспокойство, и считаем, что нынешних требований и ограничений для контроля над ситуацией уже недостаточно», - сказал он.

Подписавшие обращение к правительству считают необходимым уточнить требование дистанцирования, установленное распоряжением правительства, и восстановить прежнее правило 2 + 2, которое теперь стало пожеланием. В письме говорится, что установление правила 2 + 2 в качестве пожелания имело негативные последствия для повседневного поведения большого числа людей.

«Люди утратили чувство опасности и больше не осознают, что соблюдение дистанции дает им возможность защитить себя и своих близких от инфекции и ограничить распространение болезни в Эстонии. Из-за безответственного поведения людей меры, предпринимаемые предприятиями, поставщиками услуг или организаторами собраний или публичных мероприятий оказались по сути дела не имеющими смысла», - говорится в обращении к правительству. Поэтому подписавшиеся предлагают правительству восстановить обязанность каждого человека соблюдать правило 2 + 2 в общественных местах (как в помещении, так и на улице).

Во-вторых, предлагается восстановить прежние требования к ночным клубам, кальянным кафе и клубам для взрослых, поскольку ситуация изменилась, и так называемая вспышка Vabank подтверждает, что ослабление ограничений для этих заведений не оправдано.

В-третьих, есть предложение ввести рекомендацию носить маски в помещениях общественного пользования. «Такие или даже более строгие меры уже приняты или будут приняты в ближайшем будущем рядом соседних стран Эстонии», - указывается в направленном правительству письме.

Подписавшиеся также считают, что проблемы, упомянутые в обращении, являются не только специфическими проблемами города и округа Тарту, но актуальны для всей Эстонии. «Для предотвращения распространения вируса недостаточно принять ограничительные меры в пределах одного самоуправления, поскольку люди в своей деятельности перемещаются из одного самоуправления в другое, что в свою очередь еще больше благоприятствует распространению вируса. Разумно, чтобы меры по предотвращению распространения заболевания COVID-19 были бы одинаковы по всей стране», - говорится в обращении.