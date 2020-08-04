Фото ⟩ Злоумышленник поджег ночью два автомобиля

В Вара подожгли два автомобиля. ФОТО: Jürgen Puistaja

Ночью злоумышленник пытался уничтожить автомобили Jeep и BMW. Водитель Jeep довольно быстро обнаружил подложенную под колесо тряпку и тем самым смог избежать большого ущерба. Владельцу BMW повезло меньше, его автомобиль сгорел до тла.

В Вара подожгли два автомобиля. ФОТО: Jürgen Puistaja

По первоначальным данным, автовладельцы догадываются, кто стоит за поджогом. Они считают, что это сделал проживающий в соседней деревне человек, который рассержен на них и который, вероятно, ранее разбил боковое зеркало Jeep.

В Вара подожгли два автомобиля. ФОТО: Jürgen Puistaja

Повреждения получил также третий автомобиль, стоявший рядом. Люди не пострадали. Причины возгорания будут установлены в ходе производства.

В Вара подожгли два автомобиля. ФОТО: Jürgen Puistaja

В Вара подожгли два автомобиля. ФОТО: Jürgen Puistaja