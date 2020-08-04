Исследование ⟩ В какой из стран Балтии чаще обедают вне дома или заказывают еду на дом

Выяснилось, что заказывают еду домой, по крайней мере, раз в месяц, 44% жителей Литвы, 43% жителей Латвии и 42% жителей Эстонии. Также обедают или ужинают вне дома, по крайней мере, один раз в месяц 70% жителей Литвы, 60% жителей Латвии и 59% жителей Эстонии.

Директор по маркетингу в странах Балтии Wolt Дорис Рождественски считает, что жители Литвы ценят комфорт и удобство больше всех из трех стран Балтии. Желание заменить приготовление пищи на более быстрое решение является наиболее заметным в их случае. Для литовцев очень важно избегать рутины, например, они охотно заказывают готовую еду домой или едят вне дома, хотят открыть для себя что-то новое и захватывающее», - сказала Рождественски.

Участников исследования спросили, почему они заказывают еду домой. В качестве основной причины жители Эстонии (53%) указали, что это спасает их от самостоятельного приготовления еды, когда не очень хочется стоять у плиты. Среди жителей Латвии и Литвы, которые приняли участие в исследовании, эту причину указали 48% и 60% респондентов соответственно.

По словам участников исследования, заказ еды также экономит время и позволяет попробовать блюда, которые сложно приготовить самостоятельно. Жители Эстонии (39%) считают эту причину наиболее важной по сравнению с жителями Латвии и Литвы.