Фото и видео ⟩ Многострадальному лагерю хиппи снова придется переехать

В понедельник утром в волости Валга была проведена встреча, на которой обсуждалось, что делать с лагерем. Присутствовали представители волости, региональной экологической инспекции и RMK.

Управляющий лесами RMK в Валгамаа Ристо Сепп остался при мнении, что лагерь не должен находиться в Эссемяэ. Причина заключается в том, что территория предназначена для выращивания леса, а лагерь был построен незаконно.

Помимо Сеппа в лагере побывал старший инспектор природоохранной инспекции Виллу Вирна. Туристам объяснили их нарушения, и было предложено несколько новых мест, большинство из которых не подходили для лагеря. Однако участникам лагеря хиппи трудно принимать решения, потому что процесс принятия решений децентрализован, и у них нет четких представителей. В то же время, Ристо Сепп подтвердил, что даже его последний вариант, кострище у реки Койва, был отвергнут участниками.

«Мы предложили последнее место в пятницу вечером. Мы сходили туда с парой хиппи», - вспоминает он. В воскресенье вечером один из участников лагеря послал чиновнику смс-сообщение о том, что это место не подходит для них.

Чудесное превращение

Представитель Инспекции по окружающей среде снова посетил лагерь хиппи в понедельник, чтобы уточнить вытекающие из закона права и обязанности, касающиеся пребывания на чужом участке земли, и предложить новые варианты для лагеря в качестве места. В конце концов, был достигнут консенсус, и участники лагеря согласились перебраться к месту для разведения костров у реки Койва.

В то же время еще во вторник утром люди, которые уже полторы недели находилятся на принадлежащем RMK участке, не демонстрировали никаких признаков переезда. Палаточный лагерь стал намного больше, чем былв четверг на прошлой неделе. Вокруг площади можно было увидеть гораздо больше автомобилей, и там было установлено много палаток. По крайней мере, к полудню вторника было невозможно сказать, чтобы кто-то приступил к переезду.

Ристо Сепп сказал вчера в три часа дня, что, насколько ему известно, люди все же начали потихоньку менять место расположения лагеря, и он пообещал следить за этим в ближайшие дни. «Цель не в том, чтобы разогнать лагерь, и мы будем рады, если найдем решение, которое подходит всем», - сказал Сепп.

Волость готова помочь

Волостной старейшина Валга Эстер Карусе сказала, что перемещение лагеря в подходящее место с одобрения землевладельца служит интересам самих участников лагеря хиппи. Валгаская волостная управа готова помочь лагерю хиппи с дезинфицирующими средствами или установкой туалета, которых требуют правила Департамента здоровья. Она добавила, что все причастные ведомства ищут лучшее решение для участников лагеря и надеются на их понимание относительно того, что установка лагеря должна проходить по договору и в соответствии с законом.

Вчера старейшина также получила информацию о том, что из-за дождливой погоды вежи, установленные на Эссемяэ, пока не будут демонтированы и останутся на месте.