Коронавирус диагностирован у десяти жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, пять положительных тестов поступило из Тартумаа (три в Тарту) и два из Харьюмаа (один в Таллинне). Относительно трех положительных результатов уезд неизвестен. В одном случае вирус был привезен из Германии. Обстоятельства других случаев заражения устанавливаются.

По состоянию на утро 7 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось девять пациентов. На искусственной вентиляции легких один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 395 пациентов, закончено 382 истории болезни.

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По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 956 человек. Из них истории болезни 1482 пациентов закончены (75,8%), у 474 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 123 000 тестов, из них 2133, то 1,7% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Следующие две недели — это критическое для Эстонии время, в течение которого мы можем взять под контроль все вспышки, если будем вести себя ответственно. Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию. В многолюдных местах, особенно в закрытых помещениях, где нет возможности соблюдать дистанцию, рекомендуется носить маску. По возможности не ходите в такие места. Если вы больны, оставайтесь дома, даже если речь идет о легких симптомах. При любых симптомах следует подозревать коронавирус и связываться со своим семейным врачом. Семейным врачам дано распоряжение отправлять на тестирование всех, у кого подозревают COVID-19.

Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди в течение 15 минут находились друг от друга на расстоянии ближе двух метров.