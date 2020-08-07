Спасатели нагрянут с проверкой в садовые товарищества и жилые дома

Цель рейда в садовые товарищества – убедиться, что все требования по пожаробезопасности выполнены: установлен дымовой датчик, который исправно работает, печи и камины почищены и есть соответствующий акт. Вдобавок Спасательный департамент советует иметь в домах с печным отоплением датчик угарного газа.

Проверяя жилые дома, инспекторы будут обращать внимание на то, чтобы лестницы в подъездах были проходимыми и не были захламлены старой мебелью, техникой и прочими предметами. До сих пор самым проблемным является то, что люди продолжают хранить на путях эвакуации коляски, велосипеды, ставить цветочные горшки. Все это препятствует безопасной эвакуации жителей дома.

Несмотря на то, что хранить эти вещи кажется жильцам удобным, прежде всего, стоит думать о безопасности, о том, как не попасть в ловушку из дыма и огня при пожаре.