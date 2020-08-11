Со среды палатка тестирования на коронавирус в Тарту будет расположена у Певческого поля

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, спортхолом A.Le Coq пользуются очень активно, и на парковке многолюдно. Поэтому городские власти решили перенести палатку в место с меньшей плотностью движения. «Парковка у певческой эстрады позволяет лучше разделить тех, кто приезжает на тестирование и горожан, которые занимаются повседневными делами. Палатка будет расположена в части автостоянки со стороны Певческого поля, тренеры, приезжающие в спортивный парк Тяхтвере, смогут оставить свои машины в части автостоянки со стороны спортивного парка», - сказал Леэс.

Согласно рекомендациям Департамента здоровья, тестирование должно быть проведено в точно оговоренное время, а не значительно раньше или позже. Человек с подозрением на коронаврус е должен приезжать для прохождения теста не на общественном транспорте, а на машине. На тестирование также можно прийти пешком. Если симптомы коронавируса есть, но нет возможности самостоятельно пройти в палатку для тестирования, об этом нужно сказать при согласовании времени тестирования, и в этом случае рекомендуется сдать пробу дома », - сказала исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.