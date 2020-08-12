Директора школ готовятся к нестандартному учебному году

Директор Школы Варику Пеэтер Кикас хочет, чтобы учебный год все-таки начался традиционно. Но то, произойдет это или нет, зависит от того, как быстро удастся взять под контроль распространение коронавируса.

«У нас есть опыт этой весны, когда ситуация менялась не по дням, а по часам, мы должны быть к этому готовы», - сказал он.

Не хочется спекулировать

Директор Гимназии Аннелинна Хийе Ассер также надеется, что учебный год начнется, как обычно. Тем не менее, в школе, где недавно был сделан капитальный ремонт, при необходимости можно вводить двухсменное обучение. «Но сейчас я бы не хотела спекулировать на эту тему, подождем развития ситуации», - добавила она.

Директор Гимназии Петерсони Мерике Касте вместе с учителями еще с весны придумывают, как сделать удаленное обучение лучше, если вдруг к нему вновь придется прибегнуть. «Опять только на э-обучение переходить не хочется, - сказала Касте. - Весна показала, что это подходит не всем ученикам».

По ее мнению, лучшим решением стало бы то, если бы работа все-таки продолжилась в школе. При необходимости для учителей и учеников можно бы заказать маски, а уроки вести в небольших группах.

Касте и директора других школ надеются, что в полном домашнем обучении необходимости не будет. «Безусловно, каждый случай заболевания рассматривается теперь отдельно, - отметила Касте. - Если необходимо, можно оставить дома один класс. Каждый случай индивидуален и требует разного подхода и решения».

Сперва нужно дождаться оценку рисков, затем выслушать, что об этом думают мэры и Министерство образования, а затем действовать в соответствии с потребностями и принципами, сказала директор Гимназии Тамме Айн Тыниссон.

Вчера она считала, что часть учеников на некоторое время останется дома. Также директор хотела бы, чтобы пожилые учителя могли работать из дома.

Министерство поможет

Руководитель по коммуникациям Министерства образования Тарму Курм сообщил, что, глядя на сегодняшнее положение дел, учебный год может начаться традиционно. «Мы следим за ситуацией, но кажется, что и в Тарту распространение коронавируса взято под контроль», - отметил он.

Министерство разрабатывает для школ инструкции на новый учебный год, но сейчас о них пока рано говорить. Сперва директора школ встретятся с представителями отдела образования местных самоуправлений, министерство поговорит с представительскими организациями учителей и только после этого будут инструкции.

Курм добавил, что если до начала учебного года будут введены еще какие-нибудь ограничения, то, вероятно, они будут носить локальный характер: например, отправят на домашнее обучение один класс или несколько классов или при необходимости всю школу.