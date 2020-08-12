Водитель перепутал педали и въехал в магазин

Сегодня, 12 августа, вечером, в Куусалу сидевшая за рулем женщина перепутала педали и въехала в магазин, пишет Postimees.
В 18.08 в Департамент полиции и погранохраны поступило сообщение, что в Куусалу на улице Мяэ автомобиль въехал в магазин через промежуточные двери. К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.
По предварительным данным, сидевшая за рулем машины женщина перепутала педали тормоза и газа. Полиция напоминает водителям, что необходимо быть бдительными за рулем, чтобы не допустить такой ситуации.