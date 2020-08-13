Развод на деньги ⟩ Мошенники атакуют жителей Эстонии письмами, полиция просит на них не реагировать

Мошенники в буквальном смысле заваливают электронные почты жителей Эстонии. Если вы получили письмо следующего содержания (смотрите ниже), не паникуйте.
Проигнорируйте это сообщение, заблокируйте отправителя или направьте письмо в спам. Обязательно проверьте все устройства, которые имеют подключение к интернету, на вирусы. Рекомендуется установить антивирусное программное обеспечение и очистить телефон, планшет или компьютер от вирусов. Мошенники, отправляя фишинговые письма, надеются, что смогут вызвать у вас страх и панику. На самом деле авторы этого письма не имеют на вас никакого компромата. И последняя, но не менее важная рекомендация, - обязательно используйте двухфакторную аутентификацию.
Куда можно передать информацию о киберпреступлениях?
1. https://cyber.politsei.ee/ru
2. Веб-констебли - https://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid
3. Департамент государственной инфосистемы (RIA) - cert@cert.ee
Например, вчера в полицию обратилась обеспокоенная жительница Нарвы. Пенсионерка получила письмо с требованием уплатить 700 долларов, иначе будет опубликовано видео «опасного содержания» с ее участием. Женщину попросили не отвечать на это письмо. Полиция просит поделиться этой информацией с друзьями и близкими.