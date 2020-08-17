Шестилетний мальчик сделал 60 ложных вызовов в Центр тревоги и устроил переполох

Мальчик звонил в Центр тревоги со смарт-часов, которые могут набирать только номер службы экстренной помощи. С помощью смарт-часов родители могут следить за местонахождением ребенка, а при необходимости также звонить ему, пишет Postimees .

«Печально то, что работа диспетчерского пункта была нарушена, и патрули прочесывали территорию как угорелые, потому что часы смогли позиционировать. В ходе поисков звонившего патруль проехал мимо детского сада в этом районе, и полицейские заметили, что при виде них дети стали вести себя тревожно. Когда остановились и спросили, кто звонил в полицию, дюжина детей показала пальцем на одного из мальчиков», - рассказали в Ляэне-Харьюском отделении полиции, добавив, что детям объяснили серьезность звонка по номеру службы экстренной помощи.