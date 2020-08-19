В Эстонии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра населения, 3 положительных результатов теста были получены в Харьюском уезде (2 в Таллинне), 1 в Тартуском уезде, 1 в Вырумаа, 1 ы Пярнумаа, 9 в Ида-Вирумаа. Двое инфицированных, по данным Регистра населения, не имеют места жительства.

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