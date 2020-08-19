В Эстонии подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра населения, 5 положительных результатов теста были получены в Харьюском уезде (4 в Таллинне) и 2 в Тартуском уезде (все в Тарту), 12 в Ида-Вирумаа. Один инфицированный, по данным Регистра населения, не имеет места жительства.

Один из инфицированных Харьюмаа заразился из-за связей с Чехией, обстоятельства заражения в остальных 4 случаях еще выясняются. По состоянию на утро, в общей сложности 185 человек находятся под активным наблюдением Департамента здравоохранения Северного региона.

Выявленные случаи в Тартуском уезде связаны с вступлением в контакт с инфицированным человеком. По состоянию на сегодняшнее утро, в Тартуском уезде 4 активных очага: вспышка в семье - 5 пациентов, начавшаяся с соревнований по плаванию в Aura, вспышка в Vabank с 37 инфицированными, вспышка в Naiiv с 21 инфицированным человеком и вспышка в Shooters с 19 инфицированными. 210 человек находятся под активным наблюдением Южного регионального управления.

Все 12 случаев в Ида-Вирумаа связаны с баром Jõhvi Kelder. Из них 8 посетителей бара, 3 члена их семей и 2 человека сотрудников заведения. Всего в очаге сейчас 13 человек. 142 человека находятся под активным наблюдением Восточного регионального управления.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.