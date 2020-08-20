На игровой площадке в Таллинне мужчина угрожал детям похожим на оружие предметом

В среду, 19 августа, около девяти часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне на улице Махтра неизвестный мужчина угрожал детям на детской площадке предметом, похожим на оружие.
По словам читательницы Rus.Postimees, инцидент произошел из-за того, что дети на площадке играли в «Квадрат». «Обычно они играют до девяти вечера и расходятся, - рассказывает она, отмечая, что мужчина подошел к детям примерно в половину девятого. - Последние дни каникул, а сегодня все боятся идти гулять».
Полиция была уведомлена о происшествии почти через 10 минут после случившегося. Когда полицейский патруль прибыл, мужчина уже исчез.
«Патруль проверил окрестности, но мужчину не нашел. Было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся серьезных нарушений общественного порядка» - сообщил дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс.