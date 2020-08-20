На игровой площадке в Таллинне мужчина угрожал детям похожим на оружие предметом

По словам читательницы Rus.Postimees, инцидент произошел из-за того, что дети на площадке играли в «Квадрат». «Обычно они играют до девяти вечера и расходятся, - рассказывает она, отмечая, что мужчина подошел к детям примерно в половину девятого. - Последние дни каникул, а сегодня все боятся идти гулять».