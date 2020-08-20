В Эстонии появилась Партия будущего

Свободная партия и партия "Богатство жизни" еще 7 августа подписали соглашение об объединении в новую политическую силу под названием Эстонская партия будущего (Eesti Tulevikuerakond, сокращенно TULE), передает rus.err.ee.

Бывший председатель Свободной партии Хейки Лилль и экс-лидер "Богатства жизни" Лаури Тынспоэг в совместном заявлении отметили, что связанный с коронавирусом кризис показал хрупкость и уязвимость нашей нынешней технологической цивилизации, а также необходимость в переоценке и изменении многих ценностей и способов действия.

Представители новой партии сообщили, что готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, чтобы "вытряхнуть эстонскую политику из нынешней стагнации и партийных препирательств".