Ibis и Swissôtel названы самыми безопасными отелями в Эстонии

Знак ALLSAFE выдает ведущее мировое сертификационное бюро Bureau Veritas. Ibis и Swissôtel являются единственными гостиничными заведениями в Эстонии, прошедшими соответствующий аудит и получившими знак ALLSAFE.

«Внедрение мер по уборке и обеспечению безопасности в отелях сегодня играет крайне важную роль, но одного этого недостаточно. Доверие требует официального подтверждения, и сегодня такие подтверждения востребованы. Знак ALLSAFE является подтверждением того, что компания действительно занимается безопасностью глубоко и последовательно. В этом отношении положительно выделяются отели Accor Swissôtel и Ibis», - сказал руководитель по сертификации Bureau Veritas Eesti Андро Кивистик.

Знак AllSafe. ФОТО: Bureau Veritas

По словам исполнительного директора Ibis Tallinn Center Мадиса Лайда, обеспечение максимальной чистоты и безопасности в отелях стало новым стандартом. «Следует понести дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность отеля и уверенность, которая особенно нужна постояльцам именно сейчас. Это также одна из причин, по которой цены на проживание не могут бесконечно падать», - сказал Лайд.

Исполнительный директор Swissôtel Жиль Фельген отметил, что в настоящее время стандарты чистоты и гигиены проходят ревизию и станут одним из наиболее важных для гостиничных учреждений факторов. «Будучи частью быстро завладевшего инициативой концерна Accor, мы можем быть первопроходцами на рынке в части внедрения стандартов ALLSAFE. У нас каждый может чувствовать себя в безопасности – в номере отеля, в ресторане или в спа», - сказал Фельген.

Руководители обоих отелей смотрят в будущее с умеренным оптимизмом, и, несмотря на то что коронавирус сильно ударил по всему туристическому сектору, отели Accor в Эстонии не планируют закрываться.

«Конечно, хотелось бы надеяться, что коронавирус не будет распространяться так же активно, как весной, но вместе с тем, мы готовы и к возможному новому удару. На данный момент никто точно не знает, что принесут следующие несколько месяцев, но даже если нам придется научиться сосуществовать с коронавирусом, я считаю, что полностью туризм не остановится. Важно уметь адаптироваться к изменившимся обстоятельствам», - сказал исполнительный директор отеля Ibis Tallinn Center Мадис Лайд.

«Сегодня мы уже обладаем значительным опытом. Наши сотрудники носят защитные маски или козырьки, а, кроме того, мы тщательно следуем процедурам уборки. Придерживаясь стандартов ALLSAFE, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить клиентам максимальную безопасность даже в трудные времена», - добавил исполнительный директор Swissôtel Жиль Фельген.